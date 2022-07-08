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Brezilyalılar duyurdu: Fenerbahçe, Willian Arao'yu transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Brezilya ekibi Flamengo'dan transfer etmek istediği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Willian Arao için anlaşma sağladı. İşte detaylar...

08 Temmuz 2022, Cuma 23:51 Son Güncelleme:
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Brezilyalılar duyurdu: Fenerbahçe, Willian Arao'yu transfer etti!

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe , Jorge Jesus yönetiminde transferlerine devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Flamengo'nun ön libero oyuncusu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Tek şartla kabul edildi

Ajansspor'un, UOL Esporte'den aktardığı habere göre, Fenerbahçe'nin Willian Arao teklifini kabul eden Flamengo, oyuncusu için Sarı-Lacivertlilere tek şart sundu. 3 milyon avroluk teklifini kabul eden Brezilya ekibi oyuncunun hemen ayrılmasını istemiyor. Anlaşmanın şartı olarak orta saha oyuncusunun Pazar günü oynanacak olan Corinthians maçında oynaması ve ardından Türkiye'ye seyahat etmesine izin verileceğini iletti.

Flamengo kariyeri

Önlibero dışında savunmada da görev yapabilen başarılı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Flamengo kariyerinde 291 maça çıkan Arao, 25 gol ve 21 asist kaydetti.


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