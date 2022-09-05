Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, İspanyol vatandaşı oldu

İspanyol devi Real Madrid'in 22 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, İspanyol vatandaşı oldu. Eflatun-Beyazlı ekip internet sitesinden yaptığı açıklama genç futbolcunun 2 Eylül'de İspanyol vatandaşlığını aldığını duyurdu.

Real Madrid'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Brezilyalı oyuncumuz Vinicius Junior'ın 2 Eylül Cuma günü İspanya Anayasası üzerine yemin ettiğini ve o andan itibaren onun da İspanyol vatandaşlığına sahip olduğunu duyururuz."

45 milyon Euro ödendi

2018 yılında Brezilya ekibi Flamengo'dan 45 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan Vinicius Junior'ın takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Şampiyonluğu mimarlarından

Geçtiğimiz sezon Real Madrid hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken Vinicius Junior, 52 maçta gösterdiği 22 gol ve 20 asistlik performansı ile zaferlerin mimarları arasında yer almıştı.

Bu sezona 5 maçta 3 gol ve 2 asistle başarılı bir başlangıç yapan genç futbolcu, 14 kez Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giymişti.



