Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen ve 7 Temmuz’da sona erecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 12. gününde, C Grubu’nun 3. ve son maçları oynandı.

Grubu 6’şar puanla tamamlayan takımlardan İtalya, lider, Avustralya da 2. olarak son 16 turuna çıktı. 6 puanı bulunan bir diğer ekip Brezilya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeyi garantiledi ve tur atladı.

İtalya'ya attığı golle takımına galibiyeti getiren yıldız oyuncu Marta, 17 golle Alman erkek futbolcu Miroslav Klose'yi geride bırakarak FIFA Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu oldu.