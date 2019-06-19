Brezilyalı yıldız Marta, Klose'yi solladı ve tarihe geçti!
FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu’nda İtalya, Avustralya ve Brezilya, son 16 turuna yükseldi. İtalya ağlarını sarsan Brezilyalı yıldızı Marta, Miroslav Klose'yi geride bırakarak 17 golle Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen ve 7 Temmuz’da sona erecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 12. gününde, C Grubu’nun 3. ve son maçları oynandı.
Grubu 6’şar puanla tamamlayan takımlardan İtalya, lider, Avustralya da 2. olarak son 16 turuna çıktı. 6 puanı bulunan bir diğer ekip Brezilya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeyi garantiledi ve tur atladı.
İtalya'ya attığı golle takımına galibiyeti getiren yıldız oyuncu Marta, 17 golle Alman erkek futbolcu Miroslav Klose'yi geride bırakarak FIFA Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu oldu.