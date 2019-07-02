Dış transfer çalışmalarına devam eden ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor’dan Orhan Aktaş ile ilk transfere imza atan Giresunspor, deneyimli file bekçisi Adriano Facchini’yi de renklerine bağladı. Brezilya doğumlu olan Facchini, 2015-2016 sezonunda geldiği Kardemir Karabükspor’un 2 sezon boyunca kalesini korudu. Kardemir Karabükspor’un ardından Nacional, Despirtivo Aves ve son olarak Suudi Arabistan takımlarından Al Batin’a transfer olan Adriano Facchini, Giresun’a gelerek yeşil beyazlı ekiple 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı açıklamada, Adriano Facchini’nin çok deneyimli bir kaleci olduğunu ifade ederken “Anlaşma her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun” dedi.