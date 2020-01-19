Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, forvet transferi konusunda yönetimden talepte bulunduğu gündeme gelmişti. Sarı-lacivertlilere adı anılan Romarinho, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.

Romarinho, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Benimle ilgileniyorlar ama resmi teklif gelmedi. Zaman neler gösterir bilemeyiz. Sözleşmem var. Mutluyum" ifadelerini kullandı.

Al Ittihad takımında oynayan 29 yaşındaki golcü, 16 maçta 1427 dakika süre aldı ve 8 gol atıp 2 kez de asist yaptı.

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Sözleşmesi 2022'ye kadar devam eden ve güncel piyasa değeri 5,5 milyon Euro olan futbolcu daha önce Al Jazire, Al Jaish, Paulista, Sao Bernado, Bragantino formaları da giymişti.

Kaynak: Akşam