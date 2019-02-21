Brezilyalı futbolcu Pato ay sonunda serbest kalabilir!

Süper Lig'de büyük takımlarla ismi birçok dönemde anılan Brezilyalı futbolcu Pato, Şubat ayı sonunda kulübüyle sözleşmesini sonlandırabilir.

Çin basınında yer alan haberlere göre Tianjin Tanhai'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle ödemelerde yaşanan sıkıntılar Pato'nun ayrılığını kolaylaştırıyor. Brezilya'dan birçok teklif alan oyuncunun Çin ekibi Guanghzou Evergrande tarafından da istendiği ancak yabancı sınırı nedeniyle bu transferin şu anda zorda olduğu belirtildi.

Pato ile devre arasında Galatasaray'da ilgilenmiş ancak transfer için sonuç alınamamıştı.