Turnuvanın her anlamda tartışmasız en renkli takımlarının başında gelen Brezilya, şampiyonluk hedefiyle çıktığı 2022 Dünya Kupası yolunda zorlanmadan çeyrek finale kaldı. Brezilya, Güney Kore'yi yenerek Hırvatistan'la eşleşti. Sambacılar'ın ilk yarısında şov yaptığı mücadelede Neymar da tekrar formasına kavuştu. Gruptaki ilk maç olan Sırbistan karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanan Neymar, geri dönüşünde Vinicius'un perdeyi açan golünün pasını verirken, penaltıdan da bu kupadaki ilk golünü ağlarla buluşturdu.

Tite herkese şans verdi

Maçın da en iyi oyuncusu ödülüne layık görülen Neymar, an itibarıyla Milli formayla 76 gole ulaştı. Eğer 30 yaşındaki forvet, 2 gol daha atarsa Pele'yi (77 gol) geçerek Brezilya tarihinin en çok gol atan futbolcusu unvanını elde edecek.

Öte yandan Sambacılar'ın hocası Tite, Kore karşısında 80'de Alisson'un yerine üçüncü kaleci Weverton'u oyuna soktu. Tite böylece, kadroya çağırdığı 26 oyuncuya da kupada süre vermiş oldu.