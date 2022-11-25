Brezilya, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.

Brezilya'nın süper yıldızı Neymar, maçın 79. dakikasında yerini Antony'e bıraktı. Ayak bileğine sert bir darbe alan 30 yaşındaki yıldızın turnuvadaki kaderi merak konusu oldu.

Brezilya Teknik Direktörü Tite, maçın ardından yaptığı açıklamada; "Endişelenmeyin, Neymar Dünya Kupası'nda oynayacak. Oynamaya devam edecek, bundan emin olabilirsiniz." demişti.

Diario Sport'un verdiği habere göre ise Brezilya teknik heyeti, Neymar ile ilgili bir karara varmak üzere. Habere göre Brezilya, Sırbistan karşısında sakatlanan Neymar'ı Dünya Kupası'nda son 16'ya kadar oynatmayı düşünmüyor.

(NTV Spor)