Brezilya, her Dünya Kupası'nda olduğu gibi Katar'daki turnuvanın da favorileri arasında yer alıyor. Bu kupayı 5 ile tarihte en çok kazanan ülke olan Brezilya, 2002'den beri mutlu sona ulaşamıyor.

Kamerun ve İsviçre'nin de yer aldığı G Grubu'nda ilk karşılaşmasını yarın 22.00'de Sırbistan'la oynayacak Sambacılar'ın yıldızlarından Raphinha, her açıdan turnuvaya hazır olduklarını söyledi.

Barcelona'da forma giyen Raphinha, "Danslarımızı bile hazırladık. Her maç ve her gol için çeşitli sürprizlerimiz olacak. Şimdiden takım arkadaşlarımla birlikte 10 tane farklı hareket ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.