Brezilya'da teknik direktör değişikliği sınırlandırıldı
Süper Lig'de Kayseri 5, Gençlerbirliği ve Erzurum 4'er teknik direktör değişikliği yaparken Brezilya'da hoca değişimi konusunda tarihi bir karar alındı. 30 Mayıs'ta başlayacak Serie A'da takımlar bir sezonda en fazla 2 teknik direktörle çalışabilecek.
Kayseri'nin 5, Gençlerbirliği ve Erzurum'un 4'er teknik adam değiştirdiği Türkiye'de olduğu gibi hoca kıyımının yaşandığı Brezilya bu konuda dikkat çekici bir adım attı. Geçen sezon 20 takımdan 5'inin en az 3 teknik adam değiştirdiği ve bunların 4'ünün ligden düştğü Serie A'da 30 Mayıs'ta başlayacak yeni sezonda takımların bir sezonda en fazla 2 teknik direkörle çalışması yönünde karar alındı.
11'e 9'la kabul edildi
Federasyon başkanının teklifi kulüplerin onayına sunuldu. Ligde mücadele edecek 20 takımdan 11'i karar lehinde oy kullandı. Bir takım 2 teknik adamla çalıştıysa geçici bir hocayla sezonu bitirebilecek. Takımlarda olduğu gibi teknik adamlar da en fazla iki ekipte çalışabilecek.