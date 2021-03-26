Kayseri'nin 5, Gençlerbirliği ve Erzurum'un 4'er teknik adam değiştirdiği Türkiye'de olduğu gibi hoca kıyımının yaşandığı Brezilya bu konuda dikkat çekici bir adım attı. Geçen sezon 20 takımdan 5'inin en az 3 teknik adam değiştirdiği ve bunların 4'ünün ligden düştğü Serie A'da 30 Mayıs'ta başlayacak yeni sezonda takımların bir sezonda en fazla 2 teknik direkörle çalışması yönünde karar alındı.

11'e 9'la kabul edildi

Federasyon başkanının teklifi kulüplerin onayına sunuldu. Ligde mücadele edecek 20 takımdan 11'i karar lehinde oy kullandı. Bir takım 2 teknik adamla çalıştıysa geçici bir hocayla sezonu bitirebilecek. Takımlarda olduğu gibi teknik adamlar da en fazla iki ekipte çalışabilecek.



