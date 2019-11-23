Brezilya’daki Copa Verde Kupası’nın iki maç üzerinden oynanan final karşılaşmasında Paysandu, ilk maçta deplasmanda Nicolas’ın golüyle 1-0 kazandığı Cuiaba eşleşmesinin rövanşında rakibine 90+4’te Paulinho’nun golüyle 1-0 yenildi.

Uzatmaya giden mücadelenin ardından kazananı penaltı atışları belirledi. Paysandu, taraftarı önünde rakibine penaltılarda 5-4 kaybetti.

Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin oyuncusu Nicolas’a verilen ödül, şekli itibarıyla özellikle sosyal medyada bir hayli espri konusu oldu.

Ödülü alan Nicolas’ın ise kupayı kaybettikleri için son derece üzgün olduğu her halinde belliydi.