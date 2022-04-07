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Brezilya'da hedef Guardiola

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'i çalıştıran Pep Guardiola için İspanya basını flaş bir iddia ortaya attı. Yer alan haberde 2023'te Tite'nin yerine Guardiola'nın geleceği bildirildi.

07 Nisan 2022, Perşembe 20:47 Son Güncelleme:
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Brezilya'da hedef Guardiola

Brezilya Milli Takım 'ı, Tite ile 2022 Dünya Kupası'na hazırlanırken İspanya basınından flaş bir iddia ortaya çıktı.

Marca'da yer alan habere göre Brezilya Futbol Federasyonu, Pep Guardiola'ya Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesi için yıllık 12 Milyon € net kazanabileceği bir sözleşme teklif etti.

Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pep Guardiola'nın nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.

51 yaşındaki İspanyol teknik adam Manchester City ile 339 maça çıkarken 2,35 puan ortalaması yakaladı.


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