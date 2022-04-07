Brezilya Milli Takım 'ı, Tite ile 2022 Dünya Kupası'na hazırlanırken İspanya basınından flaş bir iddia ortaya çıktı.

Marca'da yer alan habere göre Brezilya Futbol Federasyonu, Pep Guardiola'ya Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesi için yıllık 12 Milyon € net kazanabileceği bir sözleşme teklif etti.

Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pep Guardiola'nın nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.

51 yaşındaki İspanyol teknik adam Manchester City ile 339 maça çıkarken 2,35 puan ortalaması yakaladı.



