Brezilya'nın köklü ekibi Cruzeiro, kendi evinde Palmeiras'a 2-0 yenildi ve tarihinde ilk kez küme düştü.

38. hafta mücadelesinde Cruzeiro, sahasında karşılaştığı maçta Palmeiras'a 2-0 yenildi ve karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı. Palmeiras'ın gollerini 58. dakikada Ze Rafael ve 84'te Dudu kaydetti.

Alex, Nobre, Felipe Melo, Deivid, Edu, Maldonado, Cris, Fabio Pinto gibi ülkemizde oynayan birçok Brezilyalı futbolcunun yolu Cruzeiro'dan geçti.