Brezilya'nın köklü ekibi Cruzeiro, kendi evinde Palmeiras'a 2-0 yenildi ve tarihinde ilk kez küme düştü.
38. hafta mücadelesinde Cruzeiro, sahasında karşılaştığı maçta Palmeiras'a 2-0 yenildi ve karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı. Palmeiras'ın gollerini 58. dakikada Ze Rafael ve 84'te Dudu kaydetti.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1203780983960543233
Alex, Nobre, Felipe Melo, Deivid, Edu, Maldonado, Cris, Fabio Pinto gibi ülkemizde oynayan birçok Brezilyalı futbolcunun yolu Cruzeiro'dan geçti.