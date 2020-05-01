Brezilya'da başkan Bolsonaro, maçların bir an önce başlamasını ve futbolcuların buna hazırlık olarak antrenmanlara çıkmasını desteklediğini söyledi.

Yaptığı mitinglerde sosyal mesafeye dikkat etmeyen ve hayatın normale dönmesi konusunda eleştirildiği gibi destek de alan Bolsonaro şimdi de futbol maçlarının başlaması gerektiğini söyledi.

Corona virüs salgınının artık bir histeriye döndüğünü ve bunun duruldurlması gerektiğini belirten Bolsonaro, "Futbol otoriterleri beni aradılar. Görüştük. Bu iş sadece bana kalsa maçları ve antrenmanları hemen başlatırdım. Sağlık Bakanlığı'ndan da teknik desteği sonuna kadar veririz. Artık bu durum bir histeriye dönüştü. Hayat normal haline geri gelmeli" dedi.

Corona virüsün sert yaşandığı ülkelerden olan Brezilya, toplam vefat sayısında 6000 ölüm ile dünyada 9. sırada yer alıyor.

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