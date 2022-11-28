2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Neymar'dan yoksun Brezilya, zorlansa da 83. dakikada Carlos Casemiro'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Grupta 2'de 2 yapan Brezilya, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Sambacılar, gruptaki son maçında 1 puanı bulunan Kamerun ile karşı karşıya gelecek. 3 puanda kalan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ise son maçta 1 puanı bulunan Sırbistan ile oynayacak.

Brezilya'nın süperstarı Neymar, sakatlığı nedeniyle forma giyemezken teknik direktör Tite, taktiksel bir değişiklik netincesinde Neymar'ın yerine Fred ile maça başladı. İsviçre'de maça yedekler arasında başlayan Galatasaray 'ın forveti Haris Seferovic, 76. dakikada Breel Embolo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Lucas Paqueta'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Richarlison, topu ceza sahası içindeki Vinicius Junior ile buluşturmak istedi ama savunma araya girdi.

13. dakikada Fred'in tek pasında topla ceza sahası içinde buluşan Richarlison, başarılı bir kontrol gerçekleştiremeyince pozisyon aut ile sonuçlandı.

19. dakikada sol kanattan Lucas Paqueta'nın ortasına ön direkte Richarlison dokunamazken İsviçre savunmasında Nico Elvedi, tehlikeyi uzaklaştırdı.

Brezilya gole yaklaştı!

27. dakikada Raphinha'nın sağ kanattan ortasında arka direkte altı pas üzerinde uygun pozisyondaki Vinicius Junior'un topu yere sektirerek yaptığı vuruşu kaleci Yann Sommer çıkararak kornere yolladı.

31. dakikada Brezilya'da Raphinha'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, Yann Sommer'de kaldı.

37. dakikada Brezilya'da Eder Militao'nun vuruşu, Granit Xhaka'ya çarparak kornere gitti.

38. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde Raphinha'nın sol kanattan ortası Yann Sommer'de kaldı.

39. dakikada İsviçre'de Ricardo Rodriguez'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ruben Vargas, Brezilya savunmasıyla girdiği mücadelede vuruş şansı elde edemedi.

44. dakikada Brezilya'nın sağ kanattan kullanacağı korner öncesinde çok kısa süreliğine stadyumun ışıklarında bir problem yaşandı ve sonra ışıklar geri geldi.

45. dakikada Brezilya'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Raphinha'nın altı pasa ortasını Yann Sommer yumrukladı. Ceza sahası içinde kalan topta Brezilyalı oyuncular, ikinci vuruş şansını elde edemedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Brezilya'da ikinci yarıya çıkarken Lucas Paqueta'nın yerine Rodrygo oyuna dahil oldu.

53. dakikada Granit Xhaka'nın uzun pasında sağ kanatta boş pozisyonda topla buluşan ceza sahasına giren Silvan Widmer'in yerden ortasını altı pasta Brezilya savunması çıkardı. Sonrasında Djibril Sow'un vuruşu, yine savunmadan döndü.

54. dakikada Breel Embolo'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ruben Vargas'ın şutu, savunmadan sekerek kornere gitti.

56. dakikada Eder Militao'nun geri pasında Alisson, Breel Embolo'nun baskısı sırasında topu son anda ayağından çıkarabildi.

56. dakikada sol kanatta topla buluşan Vinicius Junior'un ortasında altı pastaki Richarlison, az farkla topa dokunamadı.

Gol, VAR'a takıldı!

64. dakikada Carlos Casemiro'nun pasında sol kanatta topla buluşan Vinicius Junior, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelemesinde gol anının öncesinde Richarlison'un topa yöneldiği pozisyona ilişkin ofsayt kararı çıktı.

Seferovic oyunda

76. dakikada İsviçre'de Breel Embolo'nun yerine Galatasaraylı Haris Seferovic, oyuna dahil oldu.

81. dakikada Brezilya'nın sağ kanattan kullandığı kornerde uzaklaştırılan topa Bruno Guimares'in kafa vuruşu kaleci Yann Sommer'de kaldı.

Perdeyi Casemiro açtı!

GOL | 83. dakikada Rodrygo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Carlos Casemiro'nun gelişine yaptığı sert vuruş, Brezilya'yı öne geçirdi: 1-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Brezilya, rakibini 1-0 mağlup etti.

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İki takımın maça başladıkları 11'ler

Brezilya: Alisson, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Carlos Casemiro, Fred, Lucas Paqueta, Raphinha, Vinicius Junior, Richarlison

Yedekler: Weverton, Ederson, Danilo, Dani Alves, Fabinho, Alex Telles, Bruno Guimares, Gabriel Jesus, Antony, Rodrygo, Everton Ribeiro, Bremer, Pedro, Gabriel Martinelli

İsviçre: Yann Sommer, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Fabian Rieder, Ruben Vargas, Breel Embolo

Yedekler: Jonas Omlin, Gregor Kobel, Philipp Koehn, Edimilson Fernandes, Denis Zakaria, Haris Seferovic, Renato Steffen, Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Eray Cömert, Fabian Frei, Fabian Schaer, Xherdan Shaqiri, Ardon Jashari

Bilmeniz gereken tek şey: Brezilya - İsviçre