Brezilya - Sırbsitan maçı iddaa oranları

Neymar önderliğindeki Brezilya, Katar'daki Dünya Kupası serüvenine Lusail'deki Iconic Stadyumu'nda Sırbistan ile başlarken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 17 maçtan 45 puan (14G 3B) çıkaran Brezilya; haziranda Güney Kore'yi, eylül ayında da Gana ve Tunus'u yenerek hazırlık maçlarını firesiz atlatıp Katar'a geldi. 2016'dan beri takımın başında olan Adenor Leonardo Bacchi ya da bildiğimiz adıyla Tite; 2018'de, Rusya'da Belçika'ya çeyrek finalde kaybetmenin acısını bu Dünya Kupası'nda çıkarmaya çalışacak... Tite; "Brezilya, futbolda en parlak geçmişe sahip olan bir ülke ve bu elbette baskı getirecek. Ancak bu bizim için bir problem değil, bu baskıyla oynamaya alışkınız..." açıklamasını yaptı. Philippe Coutinho sakatlığı nedeniyle kadroda kendine yer bulamadı. Roberto Firmino ve Gabriel Barbosa, Tite tarafından tercih edilmedi. Hem Firmino hem de Barbaso son haftalarda oldukça formdaydı... Hücum merkezinde Richarlison'u izleyeceğiz. Neymar serbest rolde olacak, kanatlardan Vinicius Junior ve Raphinha destek verecek. Kalede Alisson Becker, stoperde "Marquinhos & Thiago Silva" ikilisi, önlerinde Casemiro forma giyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Antony, Bruno Guimaraes ve Alex Telles ise hazır durumda; rotasyonda forma bekleyecekler...

Sırbistan bundan 1 yıl önce, Portekiz'i Lizbon'da Aleksandar Mitrovic'in 90. dakikada attığı golle 2-1 yenip eleme grubunu zirvede tamamlayarak Dünya Kupası'na direkt gitme hakkı elde etmişti. Formda görüntüleri sonrasındaki Uluslar Ligi'nde de devam etti; Norveç, Slovenya ve İsveç'in bulunduğu grubu 13 puanla lider bitirip A Ligi'ne yükselme başarısı elde ettiler. Geçen hafta Bahreyn'i 5-1 yenip turnuva öncesi tüm hazırlıklarını tamamladılar. Matija Nastasic dışında kadroda göze çarpan bir eksikleri bulunmuyor. Mallorca'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Nastasic, Dragan Stojkovic tarafından tercih edilmedi de diyebiliriz... Kupa bileti kazandıran Mitrovic ayağındaki sakatlığı atlattı ve son antrenmanda takımla çalıştı. Maça yetişmesi bekleniyor ancak Stojkovic, Filip Kostic için pek iyimser şeyler söylemedi. Savunmada Nikola Milenkovic, orta alanda Sergej Milinkovic-Savic, hücumda Dusan Tadic öne çıkan diğer isimler... Mitrovic yetişmezse Dusan Vlahovic ve/veya Luka Jovic hazır kıta!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Brezilya son 7 maçını kazandı ve bu 7 maçın 6'sı aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti. (7 maç - 28 gol)

- Sırbistan'ın oynadığı son 6 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik. (6 maç - 23 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Brezilya kazanır" oldu! %60'lık kesim Neymar ve arkadaşlarından Sırbistan karşısında 3 puan bekliyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Grubun diğer maçında, İsviçre ile Kamerun kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN'İN "İSVİÇRE-KAMERUN" YORUMU

Futbolculuğunda Fenerbahçe forması giyen Murat Yakın, İsviçre’yi çalıştırıyorken, Kamerun’un hocası da Galatasaray ve Trabzonspor ’dan hatırladığımız Rigobert Song... Bizler için de ayrı bir tesadüf bu eşleşme. İsviçre, elemelerde İtalya’yı saf dışı bırakıp grubunu lider tamamlayarak Dünya Kupası biletini elde etmişti. Özellikle katı ve disiplinli oyunuyla dikkat çeken İsviçre, Uluslar Ligi’nde da son virajda gösterdiği manevrayla büyüledi. Rusya’daki Dünya Kupası’na katılamayan Kamerun ise turnuvanın en kapalı kutu ekiplerinden. Bayern’den Choupo-Moting, Lyon’dan Toko Ekambi, Brentford’daki Mbeumo ve Beşiktaşlı Kevin N’Koudou gibi formda ve patlayıcı bir hücum hattına sahipler. Gerek ilk maç olması gerekse takımların oyun kimliklerinden ötürü beklenti düşük skor şeklinde olsa da aksine hızlı bir oyun görebiliriz başlangıçta. İlk 45 dakikada mutlaka gol görürüz diye tahmin ediyorum.