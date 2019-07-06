Dünya’nın sayılı turnuvalarında arasında yer alan Copa America’da final için artık geri sayıma geçildi. Daha önce bu turnuvada 8 kez mutlu sona ulaşan Sambacılar, son olarak 1975’te kupa kaldırma başarısı gösteren Kırmızı-Beyazlılar karşısında favori olarak gösteriliyor. Kritik karşılaşma öncesinde Brezilya’da Willian, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak, Peru’nun kilit ismi Jefferson Farfan’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Brezilya - Peru maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Maracana Stadı’nda oynanacak mücadele yarın gece TSİ 23.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Brezilya: Alisson, D.Alves, Marquinhos, T.Silva, Felipe Luis, Arthur, Casemiro, Everton, Coutinho, Jesus, Firmino

Peru: Gallese, Advincula, Zambrano, Abram, Trauco, Yotun, Tapia, Carillo, Cueva, Flores, Guerrero

Peru’ya tarihi hezimet...

Copa America’da A Grubu’nda yer alan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Brezilya olmuştu. Zorlu karşılaşmadan Carlos Casemiro (2), Firmino, Everton, Dani Alves ve Willian’ın golleri ile 5-0 kazanan Sambacılar, rakibine tarihi bir hezimet yaşatmıştı.

Öte yandan iki takımı daha önce karşı karşıya getiren 45 mücadelede 32 kez Brezilya gülen taraf olurken, 4 kez de Peru sahadan galibiyetle ayrıldı, geriye kalan 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.