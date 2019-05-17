Güney Amerika ülkelerinin mücadele edeceği Copa America'nın en önemli favorilerinden biri olan Brezilya'nın aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Tite, 14 Haziran-7 Temmuz arası oynanacak turnuvada mücadele edecek 23 kişilik kadroyu şu isimlerden kurdu:

Kaleci: Alisson (Liverpool), Ederson (Man City), Cassio (Corinthians)

Savunma: Dani Alves (PSG), Fagner (Corinthians), Alex Sandro (Juventus), Filipe Luis (Atletico Madrid), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter), Eder Militao (FC Porto)

Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Man City), Arthur (Barcelona), Allan (Napoli), Paqueta (Milan), Coutinho (Barcelona), Neymar (PSG), Everton (Gremio)

Forvet: David Neres (Ajax), Richarlison (Everton), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Man City)