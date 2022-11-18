20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda doğal favorilerden birisi Brezilya... 6 yılı aşkın süredir Sambacılar'ı çalıştıran Tite'nin sözleşmesi yıl sonunda sona erecek. Yeni yılda Tite ile yolları ayıracak olan Güney Amerika devinde e-tecrübeli çalıştırıcı, Katar'daki Dünya Kupası'nı kazanarak zaferle veda etmeyi hedefliyor.

Jesus'un da ismi geçiyor

Brezilya'da ise teknik adam arayışları uzun süredir devam ediyordu. Listenin başında tanıdık bir teknik adamın da ismi yazıyor: Jorge Jesus... Fenerbahçe 'yle sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam en güçlü aday konumunda yer alırken, Sarı-Lacivertli camiayı da endişe sarmıştı. Sonrasında Kanarya'yı rahatlatan bir haber gelmişti. Brezilya basını, Tite'nin ardından Milli Takım 'ın başına Mano Menezes'in geleceğini iddia etmişti.

Jorge Jesus'un Flamengo'daki Harika Dönemi





Noveletto açıkladı

Bununla birlikte çalışmalar devam ederken Brezilya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Francisco Novelletto'dan flaş bir açıklama geldi. Noveletto, Manchester City'le harikalar yaratan, dünyanın en iyi teknik adamları arasında gösterilen Pep Guardiola ile görüştüklerini açıkladı. Noveletto, Katalan teknik adamın yıllık 24 milyon Euro istediğini de sözlerine ekledi.

En çok kazanandan yaklaşık 4 kat fazla istedi!

4 kez Dünya Kupası'nı müzesine götüren Almanya'da Hans-Dieter Flick, bir kez daha turnuvayı kazanarak ülkesini sevindirmek istiyor. Flick Katar'da düzenlenecek turnuvada yıllık 6.5 milyon euro gelirle bu alanda birinci sırada yer alıyor. 2016 yılından bu yana İngiltere Milli Takımı'nın başında bulunan Gareth Southgate ise yıllık 5 milyon 800 bin euro kazanarak bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'da Didier Deschamps yıllık 3 milyon 800 bin euro gelirle organizasyonun en çok kazanan üçüncü teknik direktörü konumunda.







