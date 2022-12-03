Brezilya Milli Takımı şokta! İki isim turnuvayı kapattı

2022 Dünya Kupası'nda heyecan giderek artıyor. Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından, ilk iki sırayı alan takımlar Son 16 Turu'na katılmaya hak kazandı.





Takımlar bir yandan yoğun maç temposuyla mücadele ederken bir yandan da beklenmedik sakatlıklarla başa çıkmaya çalışıyorlar. Turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Brezilya iki oyuncusunu kaybetti.

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SON MAÇTA MAĞLUP OLDULAR

Grupta ilk iki maçını kazanan Brezilya, son maça bir üst tura yükselmeyi garantilemiş şekilde çıktı.

Teknik Direktör Tite'nin bazı değişiklikler yaptığı Sambacılar, Kamerun karşısında ilk yarıda gol bulamadı ve mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da gol yollarını başarılı olamadı, ancak dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Vincent Aboubakar'ın attığı golle Afrika temsilcisi 1-0 öne geçti.





81. dakikadan sarı kartı bulunan yıldız oyuncu, gol attıktan sonra formasını çıkardığı için ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kamerun mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen turnuvaya veda etti.

İKİ SAKATLIK

Mücadelede dakikalar 54'ü gösterdiğinde bir dönem Galatasaray 'da da forma giyen Alex Telles sakatlık yaşadı. Başarılı oyuncu oyuna devam edemezken yerine Marquinhos girdi.

Brezilya bir sakatlık şoku da 64. dakikada yaşadı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Gabriel Jesus, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Yıldız isim yerini Pedro'ya bıraktı.

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KÖTÜ HABER GELDİ

Bugün gerekli muayeneleri yapılan iki isimden kötü haber geldi. Alınan bilgilere göre, Alex Telles ve Gabriel Jesus, Dünya Kupası'nın geri kalanında forma giyemeyecek.





ARSENAL'DE BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTI

Sezon başında 52 milyon Euro karşılığında Manchester City'den Arsenal'e transfer olan Gabriel Jesus gösterdiği performansla İngiliz ekibinin Premier Lig'deki liderliğinde büyük pay sahibi oldu.

25 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de sahaya çıktığı 14 maçta beş kez gol sevinci yaşarken altı kez de asist yapma başarısı gösterdi.





Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alex Telles ise sezon başında İspanya La Liga'dan Sevilla'ya kiralık olarak gönderilmişti.

29 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibiyle sahaya çıktığı 13 maçta iki kez asist yapmıştı.