Brezilya-İtalya maç sonucu: 3-0

Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında Brezilya, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

18 Haziran 2019, Salı 18:25
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Brezilya-İtalya maç sonucu: 3-0

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin beşinci ve son hafta maçları Ankara'da başladı. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ilk maçta Brezilya ile İtalya karşı karşıya geldi. 

Brezilya, rakibini 25-21, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.

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