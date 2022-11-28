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Brezilya-İsviçre maçı (CANLI) | 2022 Dünya Kupası G Grubu

Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan Brezilya, Sırbistan galibiyetinin ardından ikinci maçına süperstarı Neymar'dan yoksun şekilde İsviçre karşısında çıktı. Güney Amerika devi 2'de 2 yaparak avantaj sağlamayı amaçlıyor. Kamerun'u 1-0 devirerek turnuvaya iyi başlayan Murat Yakın'ın ekibi İsviçre ise Sambacılar karşısında sürpriz peşinde... Brezilya - İsviçre maçının canlı anlatımı ve detaylar haberimizde... Brezilya - İsviçre maçında ilk yarı oynanıyor.

28 Kasım 2022, Pazartesi 18:54 Son Güncelleme:
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Brezilya-İsviçre maçı (CANLI) | 2022 Dünya Kupası G Grubu

2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor... Turnuvanın favorilerinden olan ve ilk maçında Sırbistan'ı Richarlison'un golleriyle 2-0 deviren Brezilya, Kamerun'u 1-0 yenen Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ile kozlarını paylaşıyor. Sırbistan karşılaşmasında sakatlanan Neymar zorlu mücadelede görev yapamıyor. İki takımın da hedefi galip gelerek puanını 6 yapmak ve gruptan çıkmayı garantilemek...

Brezilya 0-0 İsviçre (Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor)

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Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

974 Stadyumu'nda oynanan Brezilya-İsviçre maçını El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor. 

Brezilya-İsviçre ilk 11'leri:

Brezilya: Alisson, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Carlos Casemiro, Fred, Lucas Paqueta, Raphinha, Vinicius Junior, Richarlison

Yedekler: Weverton, Ederson, Danilo, Dani Alves, Fabinho, Alex Telles, Bruno Guimares, Gabriel Jesus, Antony, Rodrygo, Everton Ribeiro, Bremer, Pedro, Gabriel Martinelli

İsviçre: Yann Sommer, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Fabian Rieder, Ruben Vargas, Breel Embolo

Yedekler: Jonas Omlin, Gregor Kobel, Philipp Koehn, Edimilson Fernandes, Denis Zakaria, Haris Seferovic, Renato Steffen, Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Eray Cömert, Fabian Frei, Fabian Schaer, Xherdan Shaqiri, Ardon Jashari

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