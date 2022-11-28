Brezilya - İsviçre iddaa oranları

Sırbistan'ı yenerek Dünya Kupası serüvenine başlayan ancak Neymar'ı kaybeden Brezilya, Kamerun'u Kamerun doğumlu Breel Embolo'yla geçen İsviçre ile kozlarını Doha'daki Stadyum 974'te paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Katar'daki Dünya Kupası'nın ilk grup maçlarında performansıyla dikkat çeken takımlardan biri de Brezilya'ydı ancak Sambacılar, Sırbistan'ı Richarlison'un biri spektaküler 2 golüyle 2-0 yenmiş olsalar da Neymar ve Danilo'yu kaybettiler. İki oyuncunun kalan grup maçlarında forma giymesi beklenmiyor... Neymar yerine orta alandaki yaratıcı kısımda Rodrygo'yu izleyebiliriz ya da Tite, Lucas Paqueta'yı o bölgeye çekip Casemiro'nun yanında Fred'e görev verebilir. Savunmanın sağında da Danilo'nun yokluğunda büyük ihtimalle Eder Militao forma giyecek. İlk 11'in kalanında değişiklik olmayacaktır... Kanatlarda Raphinha ve Vinicius Jr izlemeye devam edeceğiz. Stoperde "Marquinhos & Thiago Silva" ikilisi forma giyecek.

Kamerun engelini Kamerun doğumlu Breel Embolo'nun golüyle aşıp turnuvaya 3 puanla başlayan İsviçre'de ise eksiklik/sakatlık yok. İlk maçın sarı kartlı ikilisi "Manuel Akanji & Nico Elvedi" savunmanın ortasındaki birlikteliğine devam edecek. Orta alandaki üçlü "Granit Xhaka, Remo Freuler & Djibril Sow" şeklinde oluşacak. Embolo yine en ileride tek forvet olarak görev yapacak; kanatlardan Xherdan Shaqiri ile Ruben Vargas destek verecek. Sağ bekte Sivan Widmer, sol bekte Ricardo Rodriguez izleyeceğiz. Haris Seferovic, Eray Cömert gibi tanıdık yüzler yedekte bekleyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Brezilya son 8 maçının tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı! Bu 8 maçın 6'sında gol de yemediler.

- İsviçre'nin son 5 maçının 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı. (5 maç - 10 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Brezilya kazanır" oldu! %36'lık kesim Neymar olmasa da Brezilya'ya İsviçre karşısında güveniyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Grubun diğer maçında, Kamerun ile Sırbistan kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN'DEN "KAMERUN-SIRBİSTAN" YORUMU

Fizikli bir takım olan Sırbistan, ilk maçında Brezilya’ya karşı kaybetse de özellikle ilk gole kadar iyi bir mücadele örneği gösterdi ve güçlü rakibine çok fazla pozisyon izni vermedi. Ancak mental yapılarının fizikleriyle pek de örtüşmediğini gördük. Golden sonra çabuk dağıldılar. Tabii ki Brezilya ile Kamerun denk güçler değil. Bu kez hücumda daha etkin bir Sırbistan göreceğimizi düşünüyorum. Kamerun ise zengin bir kadroya sahip ancak hücumda yeterince efektif değiller. Kadrolarında süratli ve patlayıcı isimler olsa da üretkenlik sorunu en büyük engelleri. İki ekip de ilk maçlarını kaybettikleri için elbette risk almalarını beklemiyorum. Dolayısıyla da yüksek skor görmeyebiliriz. Sırbistan’ın maçı çözebilecek kalitede isimleri var. Brezilya yenilgisini telafi edip gruptaki şanslarını sürdürmeye devam ederler.