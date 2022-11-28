2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor... Turnuvanın favorilerinden olan ve ilk maçında Sırbistan'ı Richarlison'un golleriyle 2-0 deviren Brezilya, Kamerun'u 1-0 yenen İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Sırbistan karşılaşmasında sakatlanan Neymar zorlu mücadelede görev yapamayacak. İki takımın da hedefi galip gelerek puanını 6 yapmak ve gruptan çıkma yolunda büyük avantaj sağlamak.

İsviçre'nin teknik direktörlüğünü Türk asıllı İsviçreli Murat Yakın yapıyor.

Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

974 Stadyumu'nda oynanacak Brezilya-İsviçre maçını El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Brezilya-İsviçre muhtemel 11'leri:

Brezilya: Alisson, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Paqueta, Raphinha, Vinicius, Richarlison.

İsviçre: Sommer,Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Sow, Shaqiri, Vargas, Embolo.







