Brezilya-İsviçre 2022 Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak?
Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan Brezilya, Sırbistan galibiyetinin ardından ikinci maçına İsviçre karşısında çıkacak. Güney Amerika devi 2'de 2 yaparak avantaj sağlamayı amaçlıyor. Kamerun'u 1-0 devirerek turnuvaya iyi başlayan Murat Yakın'ın öğrencileri ise Sambacılar karşısında sürpriz peşinde olacak. Karşılaşma öncesinde 'Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' soruları soruluyor. Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası fanatik.com.tr'de...
2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor... Turnuvanın favorilerinden olan ve ilk maçında Sırbistan'ı Richarlison'un golleriyle 2-0 deviren Brezilya, Kamerun'u 1-0 yenen İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Sırbistan karşılaşmasında sakatlanan Neymar zorlu mücadelede görev yapamayacak. İki takımın da hedefi galip gelerek puanını 6 yapmak ve gruptan çıkma yolunda büyük avantaj sağlamak.
İsviçre'nin teknik direktörlüğünü Türk asıllı İsviçreli Murat Yakın yapıyor.
Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
974 Stadyumu'nda oynanacak Brezilya-İsviçre maçını El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Brezilya-İsviçre muhtemel 11'leri:
Brezilya: Alisson, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Paqueta, Raphinha, Vinicius, Richarlison.
İsviçre: Sommer,Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Sow, Shaqiri, Vargas, Embolo.