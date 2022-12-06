Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşandı. Brezilya ile Güney Kore, 974 Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sambacılar'ın yıldızı Neymar gösterdiği performansla Brezilya tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Neymar, Brezilya'nın efsaneleri Pele ile Ronaldo'nun rekorunu egale etti.

Brezilya'nın Güney Kore ile oynadığı maçta Neymar sevinci yaşandı. Sambacılar'ın yıldızı Neymar, Sırbistan müsabakasında yaşadığı sakatlık sonrası yeniden formasına kavuştu. Brezilya Teknik Direktörü Tite, Güney Kore maçına şu ilk 11'le başladı: Alisson, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Paqueta, Raphinha, Neymar, Vinicius Junior, Richarlison.

Neymar ve Danilo'nun Güney Kore maçı öncesi Brezilya ile antrenman yaptığı anlar

VINICIUS JR GOL PERDESİNİ AÇTI

Heyecan dolu müsabakanın 7'nci dakikasında sağ kanattan ceza sahasına giren Raphinha, son çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Herkesi aşan top penaltı noktasının solundaki Vinicius Junior'a geldi. Vinicius Junior topu kontrol edip sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaptı ve rakip fileleri havalandırdı. Brezilya bu golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

PENALTI KARARI, BİR GOL DAHA

Zorlu mücadelenin 11'inci dakikasında Neymar'ın pasına hareketlenen Richarlison, ceza sahasının sol çaprazında Woo-Young'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddüt etmeden penaltı kararı verdi. Brezilya'nın kazandığı penaltıda topu ilk başta eline alan Raphinha tribünlerin tezahüratı sonrası meşin yuvarlağı Neymar'a bıraktı. Neymar kazanılan penaltıda şık bir vuruş yaptı ve Brezilya'yı 13'üncü dakikada 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.





Brezilya'nın yıldızı Neymar bu golle birlikte tarihi bir başarıya imza attı. Opta'nın verilerine göre; Neymar, Brezilya Milli Takımı tarihinde Pele ve Ronaldo'nun ardından üç Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü oyuncu oldu.

ALISSSON GOL İZNİ VERMEDİ

Kritik karşılaşmanın 17'nci dakikasında Brezilya kalesine sürpriz bir şut geldi. Güney Kore'nin tecrübeli futbolcusu Hee-Chan meşin yuvarlağı rakip yarı alanın ortasında kontrol ettikten sonra kaleye uzaktan bir vuruş yaptı. Brezilya'da Alisson meşin yuvarlağı son anda sol üst köşeden kornere çeldi.

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RICHARLISON'DAN ENFES GOL

Heyecan dolu maçın 29'uncu dakikasında Brezilya'nın kazandığı köşe vuruşu sonrası Güney Kore savunması meşin yuvarlağı bir türlü uzaklaştıramadı. Ceza sahası üzerinde rakipleriyle hava topu mücadelesine giren Richarlison topu kafasıyla kontrol edip rakiplerini oyundan düşürdü. Richarlison takım arkadaşıyla duvar pası yaptıktan sonra topu kontrol etti ve karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla farkı açan golü kaydetti.





Richarlison'un golünde asisti Thiago Silva yaptı. Brezilya'nın tecrübeli futbolcusu Richarlison, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği muhteşem performansı Güney Kore maçında da sürdürdü. Yıldız santrfor, Katar'daki gol sayısını 3'e yükseltti. Opta'nın verilerine göre; Brezilya, Dünya Kupası tarihinde 3-0'lık skora en kısa sürede ulaştığı maçı Güney Kore'ye karşı oynadı.

PAQUETA AĞLARI SARSTI

Kritik mücadelenin 36'ncı dakikasında Güney Kore savunması oyundan düştü. Brezilya, Richarlison'la hızlı geldi. Richarlison pasını Neymar'a aktardı. Neymar sol kanattaki Vinicius Junior'u topla buluşturdu. Vinicius Junior ceza sahası içinde topu havalandırdı geriden gelen Lucas Paqueta'nın şutunda Brezilya bir gol daha buldu.





RICHARLISON NET FIRSATI KAÇIRDI

Heyecan dolu müsabakanın 45+4'üncü dakikasında Brezilya bir gol daha bulmaya çok yaklaştı. Güney Kore'nin çok adamla ileride yakalandığı pozisyonda Richarlison sağ kanatta topla buluştu. Tecrübeli futbolcu sağ kanatta topu uzun bir süre sürdü ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Richarlison'un şutunda Güney Kore file bekçisi Seung-Gyu Kim rakibine gol izni vermedi.

SEUNG-HO'DAN MÜTHİŞ GOL

Güney Kore'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırdığı topu yayın hemen gerisinde kontrol eden Seung-Ho, 76. dakikada sol ayağının üstüyle sağ köşeye sert ve düzgün durdu. Top direğin hemen yanından ağlarla buluştu.





İLKLERİN GECESİ

Brezilya'nın genç yıldızı Vinicius Junior, Güney Kore'ye attığı golle birlikte bir ilke imza attı. Real Madrid'in genç oyuncusu 2022 Dünya Kupası'nda ilk kez gol atma sevinci yaşadı. Öte yandan Brezilya'nın süper yıldızı Neymar da Katar'da ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Brezilya'da Richarlison'un golünde asisti yapan Thiago Silva, Dünya Kupası tarihine geçti. 38 yaşındaki savunmacı, Dünya Kupası tarihinde asist yapan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu.

NEYMAR'DAN İTİRAF

Brezilya Milli Takımı'nın 30 yaşındaki yıldızı Neymar attığı golle birlikte Sambacılar'ın tarihine geçti. Neymar, Pele ve Ronaldo'nun ardından Brezilya formasıyla 3 ayrı Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşayan ilk isim oldu. Öte yandan Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu olma yolunda bir basamak daha ilerledi. Neymar, Güney Kore maçının ardından soruları cevapladı. Sakatlık pozisyonuyla ilgili soruya cevap veren Brezilya'nın yıldızı, "Sakatlandığımda gerçekten çok korktum. O gün ağladım ve gece uyuyamadım. Fizyoterapi çalışmalarıma çok önem verdim. Günde 11 saat, sabah 5-6'ya kadar fizik tedavisi uyguladık ve fedakarlığın yararını gördüm" ifadelerini kullandı.

HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Brezilya'nın 30 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Dünya Kupası'nda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Neymar açıklamasında, "Bir maç kazandık ve şimdi daha da ileri gitmek istiyoruz. Final hayali kuruyoruz. Daha önümüzde final için 3 maç var. Şampiyon olmaya hazırız ve buna odaklandık" diye konuştu.

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