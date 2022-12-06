Birçok ilkin yaşandığı 2022 Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tam gaz sürüyor... Grup etaplarının sona ermesinin ardından Son 16 Turu'na geçilirken, ilkler yaşanmaya, rekorlar da kırılmaya devam ediyor.

İlk kez kış aylarında...

1930'dan bu yana düzenlenen Dünya Kupası ilk kez bir Ortadoğu ülkesinde organize edilirken, Ortadoğu'nun yazın kavurucu sıcakları yaşaması sebebiyle de Dünya Kupası takvimi alışık olduğumuz yaz döneminde değil, ilk kez kış sezonunda gerçekleştiriliyor.

Enner Valencia attı, Katar tarihe geçti!

Katar da Ekvador ile oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçeli Enner Valencia'dan yediği gollerle 2-0 kaybetmiş ve hem açılış maçını kaybeden hem de ikinci maçın ardından gruptan çıkma şansı kalmayınca Dünya Kupası'na veda eden ilk ev sahibi olmuştu.





Kadın hakemlere ilham: Staphanie Frappart

Almanya-Kosta Rika karşılaşmasında ise Fransız kadın hakem Staphanie Frappart düdük çalmıştı. Frappart da dünyanın en büyük futbol organizasyonunda maç yöneten ilk kadın hakem olarak hafızalardaki yerini almıştı.

Ivan Perisic'ten, Messi ve Mbappe'ye gözdağı

Son 16 Turu'nda pazartesi günkü ilk maçta son Dünya ikincisi Hırvatistan ile E Grubu'nda Dünya Şampiyonları İspanya ve Almanya'yı yenerek sükseli bir şekilde son 16'ya kalan Japonya kozlarını paylaşmıştı. Zorlu mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere sonuçlanırken, seri penaltı atışlarında kazanan 3-1'le Hırvatlar olmuştu. Bu karşılaşma Katar'daki Dünya Kupası'nda ilk kez uzatma ve seri penaltı atışları izlediğimiz mücadele olarak tarihe geçti. Hırvatistan'ın sayısını kaydeden Ivan Perisic de Lionel Messi (Arjantin), Cristiano Ronalo (Portekiz) ve Xherdan Shaqiri'nin (İsviçre) ardından son 3 Dünya Kupası'nda gol atan 4. futbolcu olarak tarihteki yerini aldı.

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Brezilya ile Hırvatistan eşleşti

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise turnuvanın favorilerinden Brezilya ile yine Portekiz, Uruguay ve Gana'nın olduğu H Grubu'ndan çıkmayı başaran Güney Kore karşılaştı. Mücadele Brezilya'nın ilk yarıda Vinicius Junior, Neymar, Richarlison ve Lucas Paqueta'yla bulduğu gollerle 4-1 sona ermişti. Asya ülkesinin tek golü ise Seung-Ho Baek'ten geldi. Bu sonuçların ardından Brezilya ile Hırvatistan çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu.

68 yıl sonra ilk kez...

Söz konusu karşılaşma da tarih için önemli istatistikler barındırdı. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan Sambacılar, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez bir maçın ilk yarısında dört gol attı. Sambacılar, 68 yıl önce 1954 Dünya Kupası karşılaşmasında Meksika'yı 5-0 yenerken; ilk yarıda dört kez rakip ağları havalandırmıştı. Brezilya ayrıca, 1950 Dünya Kupası'ndan bu yana 36 dakikada ilk kez dört gol buldu.

Neymar da Pele ve Ronaldo'nun izinde

Güney Amerika devinin ikinci golünü penaltıdan atan Neymar da Pele ve Ronaldo'nun ardından üç Dünya Kupası'nda da gol atan üçüncü Brezilyalı oyuncu oldu.

Yaşlı kurt: Thiago Silva

Brezilya'nın üçüncü golünde Richarlison'a asist yapan 38 yaşındaki Thiago Silva da bir Dünya Kupası maçında asist yapan en yaşlı futbolcu olarak akıllara kazındı. Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu da Kamerun formasıyla 42 yaşında fileleri sarsan Roger Milla olarak dikkat çekiyor.



