Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren ve bu mutluluğu en son 2002'de yaşayan Brezilya, çeyrek finale çıkmak için bu akşam Güney Kore ile karşılaşacak. Eski Fenerbahçeli Kim Min jae'li Kore, H Grubu'nda Uruguay ve Gana'nın önünde, lider Portekiz'in arkasında ikinci tura son maçta çıktı. Uzak Doğu temsilcisi en son 2016'da gruptan çıktı ve bu kupadaki en büyük başarısını, 2002'de yarı final oynayarak yaşadı. G Grubu'nda Brezilya, son maçında Kamerun'a yenilmesine rağmen averajla liderliği ikinci İsviçre'ye kaptırmadı. Sambacılar'da, grupta Sırbistan ile oynanan ilk maçta sakatlanan Neymar ve Danilo, ilk 11'de yer alacak. Güney Amerika temsilcisinde Alex Telles ve Gabriel Jesus, sakatlıkları sebebiyle turnuvayı kapatmışlardı.

Brezilya-Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

974 Stadı'nda oynanacak Brezilya-Güney Kore maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Brezilya-Güney Kore muhtemel 11'ler:

Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Danilo, Casemiro, Paqueta, Raphinha, Vinicius, Neymar, Richarlison

Güney Kore: Seung-gyu, Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su, In-beom, Woo-young, Hee-chan, Kang-in, Heung-min, Gue-sung