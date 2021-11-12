Formula 1'de Brezilya Grand Prix'si heyecanı yaşanıyor. Sezonun sonuna yaklaşılırken şampiyonluğu kovalayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yarış öncesi grid cezası aldı.

Mercedes'in, Brezilya GP'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansından önce Lewis Hamilton'ın aracındaki güç ünitesinde bulunan içten yanmalı motoru değiştirmesi nedeniyle İngiliz pilot Brezilya GP'de 5 sıra grid cezası aldı. Bu cezayla birlikte Hamilton yarışa 5 sıra geriden başlayacak.

Brezilya'da bu yılki 5. motora geçen Hamilton, Türkiye GP'de de motor değiştirdiği için 10 sıra grid cezası almıştı.

Formula 1 takımların güç ünitesinde yer alan parçaları belli sayılarda kullanma hakları bulunuyor.

Sezonun bitimine 4 yarış kala Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull pilotu Max Verstappen’in 19 puan gerisinde bulunuyor.

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