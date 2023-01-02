Brezilya ve dünya futbolunun gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Avrupa’dan Asya’ya, ABD’den Güney Amerika’ya kadar futbol ailesi ‘Siyah İnci’ için yas tutarken efsane futbolcu son yolculuğuna uğurlanmaya hazırlanıyor.

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MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Uzun süredir kanser ile savaşan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Pele'nin vefatı sonrası ülkesi Brezilya'da üç gün Milli yas ilan edildi.

82 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

'Futbolun Kralı' Pele, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. 29 Kasım'dan bu yana kolon kanseri tedavisi gören efsane oyuncu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Pele'nin vefatı tüm futbol camiasını derinden etkiledi. Efsane için milyonlarca veda mesajı paylaşıldı.

SANTOS'A SEVK EDİLİYOR

82 yaşında hayatını kaybeden dünya futbolunun efsane ismi Pele'nin vefatı, futbolseverleri yasa boğdu. Brezilyalı efsane son yolculuğuna uğurlanmak için Santos'a sevk ediliyor.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Brezilya futbolunun büyük yıldızı Pele'nin cenazesini, kariyerinin en iyi maçlarından bazılarını oynadığı stadyumda düzenlenecek. Sao Paulo'nun dışındaki Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlenecek olan törene binlerce taraftarın katılması bekleniyor.

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ANNESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE GEÇİRİLECEK

Üç kez Dünya Kupası şampiyonunun cenazesi, stadyumdaki törenin ardından Santos sokaklarında taşınacak ve 100 yaşındaki annesi Celeste'nin evinin önünden geçecek.

DİKEY MEZAR DETAYI

Sonrasında ise Pele'nin cenazesi, Santos'ta dikey bir mezarlık olan Memorial Necropole Ecumenica'ya sadece ailesinin huzurunda gömülecek.

DİKEY MEZARLIK

Pele'nin cenazesinin 'dikey mezarlığa' gömülecek olması dikkatlerden kaçmadı. Genellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde kullanılan dikay mezarlar, geleneksel mezarlıklardan farklı olarak bir apartman yapısı şeklinde bir mimari barındırıyor.