Brezilya finalde, Lionel Messi kayıplarda

Güney Amerika’nın uluslararası anlamda en prestijli organizasyonu olan Copa America’da ‘Erken final’ olarak nitelendirilen mücadelede yarı finalde iki ezeli rakip kozlarını paylaştı. Brezilya ve Arjantin’i karşı karşıya getiren müthiş kapışmada 19. dakikada Gabriel Jesus perdeyi açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda ise Roberto Firmino ile skoru 2-0’a getiren Brezilya adını finale yazdırdı. İki ezeli rakibin kapışmasında Lionel Messi’nin yine uluslararası bir turnuvada yüzünün gülmemesi günün olayı oldu.

Messi yine kayıplarda

Kariyeri boyunca 4 kez Dünya Kupası’nda, 5 kez de Copa America’da boy gösteren 32 yaşındaki futbolcu, bu organizasyonların tamamında hüsranla ayrıldı. Milli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Tangocu, gelecek sezon Copa America’da oynarsa, 33 yaşında bu kupayı kazanmak için mücadele verecek.