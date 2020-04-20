Corona virüs önlemleri nedeniyle ekonominin durmasına verdiği tepkilerle bilinen Bolsonaro'nun katıldığı protestoda normal hayata dönülmesi ve sosyal izolasyon önlemlerine destek veren Brezilya Ulusal Kongresi'ne askeri müdahale yapılması gibi talepler sunuldu.

Protestoda konuşan Bolsonaro'nun maske gibi önlemler almadığı ve birkaç defa öksürdüğü görüldü.

Latin Amerika'da en fazla vakanın olduğu Brezilya'da 38 bin 654 vaka kaydedildi. Brezilya'da yerel yönetimler sosyal izolasyonun alınması için ayrı önlemler uyguluyor.