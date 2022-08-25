Brezilya basını, şoke eden David Luiz haberini duyurdu!

Brezilya Kupası'nın yarı finalinde Sao Paulo, Flamengo ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakayı konuk takım 3-1 kazandı. Heyecan dolu mücadelenin ardından Flamengo'nun yıldızı David Luiz'den gelen haber çok korkuttu. 35 yaşındaki futbolcunun viral hepatit rahatsızlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcu ilk 11'de başladığı mücadelenin devre arasında yerini Fabricio Bruno'ya bırakmıştı.

David Luiz'le ilgili haberinde çarpıcı ifadelere yer verdi. 35 yaşındaki savunmacının son günlerde uyku düzenin bozukluğundan şikayetçi olduğu aktarıldı. Öte yandan yıldız futbolcunun kendisini son zamanlarda yorgun hissettiği kaydedildi.

"TEST YAPTIRACAĞIM"

Globo'ya maçın ardından konuşan David Luiz'in çarpıcı ifadeler kullandığı belirtildi. Yıldız futbolcunun testler yaptırmasının ardından durumu hakkında bir açıklama yapacağı kaydedildi.

KULÜP DESTEK VERDİ

David Luiz'in viral hepatite yakalanmasıyla ilgili Dorival Junior açıklamalarda bulundu. David Luiz'in tedavi sürecini yakından takip edeceklerini belirten Dorival Junior, 35 yaşındaki oyuncunun bazı testlerden geçeceğini kaydetti. Dorival Junior, David Luiz'in durumunun endişe verici olmasının doğal olduğunu belirtti. Öte yandan David Luiz'in sağlık durumuyla ilgili Flamengo'da tıp bölümünden gelecek raporun beklendiği aktarıldı. (Skorer)



