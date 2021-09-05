Brezilya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Grup Elemeleri'nde bu akşam harika bir maç izleyecek. Dünya futbolunun iki devi; Brezilya ile Arjantin, karşı karşıya gelecek. Arena Corinthians Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Grupta 7. maçlar sonunda Neymar'lı Brezilya 21 puanla birinci, Lionel Messi'li Arjantin de 15 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Sambacılar ile Ta ngocular, grupta henüz mağlubiyet yaşamadılar.

En son COPA America'da...

İki takım son olarak, COPA America Finali'nde karşılaşmış ve Arjantin, finali 1-0'lık skorla kazanmıştı. Messi de bu sayede ülkesiyle kariyerinde A Milli seviyedeki ilk şampiyonluğunu yaşamıştı. Bu arada Güney Amerika Elemeleri'nde takımlar 10 maç daha oynayacak. Grup aşaması tamamlandığında ilk 4 takım direkt Katar'daki finallerin yolunu tutacak, 5. ise Play-Off'tan bileti kapmaya çalışacak.

Brezilya - Arjantin muhtemel 11'leri:

Brezilya: Weverton, Danilo, Militao, Marquinhos, Sandro, Ribeiro, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Barbosa, Neymar

Arjantin: Martinez, Molina, Pezzella, Otamendi, Acuna, De Paul, Rodriguez,Lo Celso, Di Maria, Messi, L.Martinez