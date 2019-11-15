Güney Amerika'nın iki devi, Brezilya ve Arjantin, liglere verilen milli arada özel maçta karşı karşıya geliyor. Brezilya Milli Takımı'nın Nijerya ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sakatlanan Neymar, zorlu maçta forma giyemiyor. Arjantin'in süperstarı Lionel Messi ise mücadeleye ilk 11'de başladı. Dünya devleri Brezilya ile Arjantin'in kapışması heyecanla bekleniyordu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan King Saud Üniversite Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20:00'de başladı. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Brezilya - Arjantin ilk 11'ler:

Brezilya: Alisson, Danilo, Militao, Silva, Alex Sandro, Casemiro, Arthur, Paqueta, Willian, Jesus, Firmino

Arjantin: Andrada, Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Ocampos, Martinez, Messi

Brezilya - Arjantin son 10 randevu

03.07.2019 Brezilya 2 - 0 Arjantin

16.10.2018 Brezilya 1 - 0 Arjantin

09.06.2017 Arjantin 1 - 0 Brezilya

11.11.2016 Brezilya 3 - 0 Arjantin

14.11.2015 Arjantin 1 - 1 Brezilya

11.10.2014 Brezilya 2 - 0 Arjantin

22.11.2012 Arjantin 2 - 1 Brezilya

20.09.2012 Brezilya 2 - 1 Arjantin

09.06.2012 Arjantin 4 - 3 Brezilya

29.09.2011 Brezilya 2 - 0 Arjantin







