Brezilya - Arjantin canlı izle | Brezilya - Arjantin şifresiz izle

Brezilya - Arjantin şifresiz canlı izle... Liglere verilen milli arada Brezilya ile Arjantin hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Arjantin'de Lionel Messi mücadeleye ilk 11'de başladı. Neymar'dan yoksun Brezilya ise hücumda Gabriel Jesus-Firmino ikilisine güveniyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler internet üzerinden ''Brezilya - Arjantin canlı izle | Brezilya - Arjantin şifresiz izle'' aramaları yapıyor. Brezilya - Arjantin canlı takibi haberimizde.

15 Kasım 2019, Cuma 19:42 Son Güncelleme:
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Brezilya - Arjantin canlı izle | Brezilya - Arjantin şifresiz izle

Güney Amerika'nın iki devi, Brezilya ve Arjantin, liglere verilen milli arada özel maçta karşı karşıya geliyor. Brezilya Milli Takımı'nın Nijerya ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sakatlanan Neymar, zorlu maçta forma giyemiyor. Arjantin'in süperstarı Lionel Messi ise mücadeleye ilk 11'de başladı. Dünya devleri Brezilya ile Arjantin'in kapışması heyecanla bekleniyordu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan King Saud Üniversite Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20:00'de başladı. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Brezilya - Arjantin ilk 11'ler:

Brezilya: Alisson, Danilo, Militao, Silva, Alex Sandro, Casemiro, Arthur, Paqueta, Willian, Jesus, Firmino

Arjantin: Andrada, Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Ocampos, Martinez, Messi

Brezilya - Arjantin son 10 randevu

03.07.2019 Brezilya 2 - 0 Arjantin

16.10.2018 Brezilya 1 - 0 Arjantin

09.06.2017 Arjantin 1 - 0 Brezilya

11.11.2016 Brezilya 3 - 0 Arjantin

14.11.2015 Arjantin 1 - 1 Brezilya

11.10.2014 Brezilya 2 - 0 Arjantin

22.11.2012 Arjantin 2 - 1 Brezilya

20.09.2012 Brezilya 2 - 1 Arjantin

09.06.2012 Arjantin 4 - 3 Brezilya

29.09.2011 Brezilya 2 - 0 Arjantin



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