Brezilya - Arjantin canlı izle | Brezilya - Arjantin şifresiz izle
Brezilya - Arjantin şifresiz canlı izle... Liglere verilen milli arada Brezilya ile Arjantin hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Arjantin'de Lionel Messi mücadeleye ilk 11'de başladı. Neymar'dan yoksun Brezilya ise hücumda Gabriel Jesus-Firmino ikilisine güveniyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler internet üzerinden ''Brezilya - Arjantin canlı izle | Brezilya - Arjantin şifresiz izle'' aramaları yapıyor. Brezilya - Arjantin canlı takibi haberimizde.
Güney Amerika'nın iki devi, Brezilya ve Arjantin, liglere verilen milli arada özel maçta karşı karşıya geliyor. Brezilya Milli Takımı'nın Nijerya ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sakatlanan Neymar, zorlu maçta forma giyemiyor. Arjantin'in süperstarı Lionel Messi ise mücadeleye ilk 11'de başladı. Dünya devleri Brezilya ile Arjantin'in kapışması heyecanla bekleniyordu.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan King Saud Üniversite Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20:00'de başladı. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.
Brezilya - Arjantin ilk 11'ler:
Brezilya: Alisson, Danilo, Militao, Silva, Alex Sandro, Casemiro, Arthur, Paqueta, Willian, Jesus, Firmino
Arjantin: Andrada, Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Ocampos, Martinez, Messi
Brezilya - Arjantin son 10 randevu
03.07.2019 Brezilya 2 - 0 Arjantin
16.10.2018 Brezilya 1 - 0 Arjantin
09.06.2017 Arjantin 1 - 0 Brezilya
11.11.2016 Brezilya 3 - 0 Arjantin
14.11.2015 Arjantin 1 - 1 Brezilya
11.10.2014 Brezilya 2 - 0 Arjantin
22.11.2012 Arjantin 2 - 1 Brezilya
20.09.2012 Brezilya 2 - 1 Arjantin
09.06.2012 Arjantin 4 - 3 Brezilya
29.09.2011 Brezilya 2 - 0 Arjantin