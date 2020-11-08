Brest - Lille maçı kaçta hangi kanalda canlı?

Lille Fransa 1. Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında Brest deplasmanına çıkıyor. Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda bulunduran Lille, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki görkemli Milan zaferinin ardından ligde de yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Bu mücadelede Yusuf Yazıcı'nın kadroda yer alıp almayacağı meram ediliyor. Peki Brest - Lile maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bu sorunun yanıtı ve muhtemel 11'ler haberin devamında.

Brest - Lille maçı hangi kanalda?

Brest - Lille maçı 8 Kasım Pazar günü saat 15:00'te başlayacak ve beIN Sports 4 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Bu mücadelede Yusuf'un performansı merakla bekleniyor.

Brest - Lille muhtemel 11'ler

Brest: Larsonneur; Faussurier, Chardonnet, Duverne, Perraud; Honorat, Belkebla, Mbock, Favire; Mounie, Cardona

Lille: Maignan; Zeki Celik, Fonte, Botman, Mandava; Araujo, Andre, Sanches, Bamba; Burak Yilmaz, Yuric





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