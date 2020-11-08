Lille'de Burak Yılmaz fırtınası devam ediyor. Lille, Fransa Lig 1'de 10. hafta maçında Brest ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Brest 3-0 geçti. 45 ve 57. dakikalarda sahneye Burak Yılmaz çıktı. İki gol birden atan Burak Yılmaz takımının mağlubiyetine engel olamadı. Mücadeleyi Brest 3-2 kazandı. Toplamda gol sayısını 6'ya çıkartan Milli futbolcu 2 de asist yaptı. Burak Yılmaz 2 gol dışında ayrıca bir çok pozisyonda başroldeydi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 66 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'ın ikinci golünde asisti yapan isim oldu.

Bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik ise sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemedi.

Bu sonuçla birlikte Lille bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı ve ligde 19 puanla ikinci sırada kaldı. Brest ise 4'üncü galibiyetine ulaşarak 12 puanla 13'üncü sıraya yerleşti.