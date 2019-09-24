Brescia–Juventus maçına Misli.com’da canlı oyna!

Ligde dört maçta yalnızca bir beraberlik alıp liderliği kovalayan Juventus, Brescia’ya konuk oluyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e karşı deplasmanda 2-0 öne geçtikten sonra defansta yaşadığı sorunlar sonucunda maç 2-2 sonuçlandı. Cristiano Ronaldo’nun kariyerindeki 700. golüne sadece 4 gol kalmış olması onu da hırslı hale getirmiş durumda. Ligin yeni ekibi Brescia ise 4 maçta 6 puan toplayarak iyi bir iş yaptı. Yıldız oyuncuları Balotelli de Juventus’a karşı önemli silahları olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Juventus’un son dört maçının üçünde karşılıklı goller oldu.

• Juventus’un ligde deplasmanda oynadığı son 5 maç 2,5 ALT bitti.

• Juventus 2016 yılından bu yana lige yeni yükselmiş takımlara karşı hiç kaybetmedi.

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ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com’dan bu karşılaşmaya bahis oynayan üyelerin büyük bir kısmı Juventus’un mücadeleden galip ayrılacağı görüşünde.

• Maçın başlama vuruşu ile birlikte canlı iddaa oynayabileceğiniz mücadelede öne çıkan canlı oyunlarda ise “Sıradaki gol” ve “Gol ALT/ÜST” bahisleri” yer alıyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU OZAN GÜR NE DİYOR?

Merih, Verona karşısında bulduğu şansı iyi değerlendiremedi. Böyle bir şansı yine bulabilmek son derece zor olacak. Juventus için olumsuzluklara rağmen Verona karşısında kazanmak önemliydi. Brescia, Udinese’nin düşük tempolu oyunundan faydalanarak deplasmanda önemli bir galibiyet aldı. Fakat yeterlilik konusunda son derece sıkıntılı olduklarını yinelemek istiyorum. Ev sahibi ekipte Bolatelli, bu mücadeleyle sahalara dönüyor. Magnani, Martella, Viviani, N’doj ve Torregrassa, gibi forma şansı bulabilen oyuncular sakat. Juventus’da Costa, De Sciglio, Pjaca, Chiellini ve kaleci Perin, sakatlığı devam eden isimler. Juventus’un hata yapma lüksü yok. İnter ve Napoli gibi çok ciddi rakipleri var. Tecrübe ve kalite sonuca etki edecektir. Kazanan Juventus olur.



