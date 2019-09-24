Brescia-Juventus maç sonucu: 1-2

Ligde dört maçta yalnızca bir beraberlik alıp liderliği kovalayan Juventus, Brescia’ya konuk oldu. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e karşı deplasmanda 2-0 öne geçtikten sonra defansta yaşadığı sorunlar neticesinde maç 2-2 sonuçlandı. Cristiano Ronaldo’nun sakatlığı nedeniyle son dakika maç kadrosundan çıkarılmıştı.

İtalya Serie A'nın 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Brescia'nın konuğu olan Juventus'da beklendildiği gibi Ronaldo kadroda yer almadı.

Yıldız oyuncusundan mahrum kalsa da Sarri'nin öğrencileri mücadeleyi 2-1'lik kazanmayı bildi ve 3 puanı hanesine yazdırarak liderliği Inter'den maç fazlasıyla aldı. Juve puanını 13'e çıkardı.

Siyah Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Chancellor kendi kalesine ve 63'te Pijanic kaydetti.

Brescia'nın 4. dakikada Donnarumma ile gelen tek golü mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi ekip bu yenilgi ile ligde 6 puanda kaldı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral yedekler arasında yer aldı. Ancak hocası tarafından süre alamadı.