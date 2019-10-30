Brescia-Inter maç sonucu: 1-2

İtalya Serie A'nın 10. hafta mücadelesinde Brescia, Mario Rigamonti Stadyumu'nda Juventus ile zirve mücadelesi veren Inter'i ağırladı.

Mücadeleye Inter hızlı başladı ve 23. dakikada golcü futbolcusu Lautaro Martínez ile ile skoru 1-0'a getirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca soyunma odasına her iki takım da bu skorla gitti.

2. yarıya başladığında yine etkin olan taraf Inter oldu ve 63. dakikada Lukaku'nun golü ile skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi Brescia ise 2 golü kalesinde gördükten sonra atakları ile Inter savunmasını rahatsız etti.

76. dakikada Skriniar'ın kendi kalesine gönderdiği top maçın da sonucunu tayin etti ve Inter zorlu deplasmandan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Conte'nın öğrencileri 3 puanı hanesine yazdırarak haftayı karlı bir şekilde puan kaybetmeden bitirmeyi başardı.

Inter alınan bu sonuçla puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Brescia ise 7 puanda kalarak ateş hattından kendisini bir türlü kurtaramadı.