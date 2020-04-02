Serie A ekiplerinden Brescia'nın başkanı Massimo Cellino, corona virüs nedeniyle zor günler geçiren İtalya'da futbola geri dönmeyi düşünen kulüp sahiplerine ağır eleştirilerde bulundu.

'Takımı ligden çekerim'

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Cellino, "Bu Serie A sezonunun devam etmesi mantıklı değil. Hiçbir takım eskisi gibi geri dönemeyecek. Stadyumlarda seyircisiz maçlar oynanacak. Ayrıca hala sporcuların sağlıkları için bir risk var. Bana göre lige dönmek tam bir delilik. Bizi zorlarlarsa Brescia taraftarlarına ve artık aramızda olmayan sevdiklerimize saygısızlık yapmamak adına takımı ligden çekmeye ve tüm maçları hükmen 3-0 kaybetmeye hazırım" dedi.

'Günleri 72 saate çekme güçleri var mı?'

UEFA'nın liglerin bitirilmesine yönelik tavrını tamamen finansal durumları düşünmek kaynaklı bulan Cellino, "Kibirli ve sorumsuzlar. Sadece ekonomik çıkarlarını ve kupaları düşünüyorlar. Ancak UEFA, İtalya'daki şampiyonaya karar veremezi. Serie A'nın ne zaman başlayacağına, 30 Haziran'da sona erip ermeyeceğine İtalya karar verir. UEFA'nın günleri uzatıp 72 saate çekme gücü de var mı acaba? UEFA yararlı bir şey yapmak isterse Brescia'ya oksijen tüpleri, solunum cihazları yollayabilir. Bunun için minnettar oluruz" ifadelerini kullandı.

Cellino, bu düşüncelerini daha önce dile getirdiğinde ise Lazio'nun sahibi Claudio Lotito'nun hedefinde yer almış. Lotito, küme düşmekten kaçmak için Cellino'nun böyle bir istekte bulunduğunu belirtmişti.

Lotito'nun şampiyon olabileceği düşüncesiyle kendisine karşı çıktığı belirten Cellino, "Geri dönmekten kaçmıyorum. Genel bir itirazda bulunuyorum. Haziran ayında sezonun sonuçlanması imkansız ve riskli. Sezonu uzatmak adına tüm ulusal kuralları değiştirmeniz gerekir. Mutlak bir kaos olur" ifadelerini kullandı.



