Brereton Diaz’dan 25 maçta 20 gol

Championship'te maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan Fulham ile aynı puanda olan Blackburn, lider Bournemouth’un ise bir puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Blackburn’un bu sezonki çıkışında en büyük pay Brereton Diaz’a ait. Geride kalan dört sezon ve 88 maçta sadece 9 gol atabilen, 21 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 20 gol kaydederek kariyer sezonunu yaşıyor. Diaz, takımının Championship’te kaydettiği gollerin yüzde 46’sına imza attı.

Babası İngiliz, annesi Şilili olan Blackburn’un golcü oyuncusu, İngiltere alt yaş milli takımlarında oynadıktan sonra bu yıl Şili milli takımı formasını giymeye karar verdi. Halihazırda 9 kez Şili milli takımı formasını terleten Brereton Diaz’ın performansı, Premier Lig kulüplerinin de dikkatini çekiyor.