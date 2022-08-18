2019-2020 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe 'de forma giyen Mathias Zanka, İngiltere Premier Lig takımı Brentford'a ile 1+1 yıllık sözleşme yeniledi.

Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Zanka ile (bir yıl opsiyonlu) bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Daha önce Süper Lig 'de Fenerbahçe forması giyen Mathias Zanka İngiltere Premier Lig takımı Brentford ile sözleşme uzattı. 32 yaşındaki Gambiya asıllı Danimarkalı stoper, 2019'da Huddersfield'den Fenerbahçe'ye gelmiş ve sarı-lacivertli takımda 21 maçta forma giymiş ve 3 kez de rakip fileleri havalandırmıştı.



