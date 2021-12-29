Brentford - Manchester City maçının öne çıkan rakamları

Son 9 maçını kazanan ve 6 puan farkla liderliğini sürdüren Manchester City, Brentford deplasmanında galip gelerek ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkartmak istiyor.

İki maç eksiğiyle topladığı 20 puanla 14. sırada bulunan Brentford, küme düşme hattında yer alan takımlar haricinde iç sahasında en fazla maç kaybeden dört takımdan biri halinde (Watford – 6 mağlubiyet, Wolverhampton, Brentford, Aston Villa – 4 mağlubiyet). Geride kalan haftada Brighton & Hove Albion’a deplasmanda 2-0 kaybeden Brentford’un zor da olsa bu akşam evinde üst üste oynadığı üç maçı kazanma şansı bulunuyor.

Manchester City, son dokuz maçında 30 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. City, son 20 sezonda bir takvim yılı içinde oynadığı son maçların sadece birini kaybetti. Bu tek mağlubiyet 2016 yılında Liverpool karşısında alınan 1-0’lık yenilgiydi.

Oran Analizi

Manchester City için galibiyetine 1.12 oran verildiği toplam 14 maçın %93 kısmını kazanırken 1.5 alt oranı 4.1 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 1.5 üst bitti.

Manchester City için ikinci yarı beraberliğe 3.2 oran verildiği toplam 4 maçın hiçbiri berabere bitmedi.