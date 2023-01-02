Brentford - Liverpool maçı iddaa oranları

Son olarak West Ham deplasmanında 2-0 kazanan Brentford'da Ivan Toney belirsizliği yaşanıyor... 1 gol 1 asistle takımın 3 puan almasında büyük pay sahibi olan Toney, karşılaşmanın son bölümünde sakatlanıp kenara gelmişti. Liverpool karşısında oynayıp oynamayacağı bilinmiyor. Maç saatinde öğreneceğiz. Danimarkalı TD Thomas Frank'in eksikleri Aaron Hickey, Kristoffer Ajer ve Thomas Strakosha. Toney hazır olmazsa hücumda Bryan Mbeumo'nun yanonda Yoane Wissa olacak. Hickey'nin yokluğunda sağ kanadı Mads Roerslev kullanacak. Solda Rico Henry izleyeceğiz. Orta üçlünün "Mathias Jensen, Christian Norgaard & Vitaly Janelt" şeklinde oluşması bekleniyor.

BRENTFORD - LIVERPOOL MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Dünya Kupası arasından Manchester City yenilgisiyle (EFL Kupası) dönen Liverpool ise, sonrasında Aston Villa ve Leicester City galibiyetleriyle (Premier Lig) kendine geldi. Tottenham'ın Aston Villa'ya kaybettiği fikstürde, Brentford'u yenip kendilerini ilk 5 içine atmak isteyeceklerdir. Luis Diaz, Curtis Jones, Diogo Jota ve Arthur sakat. Ligdeki son 2 maçı kaçıran Roberto Firmino, Leicester karşısında süre almayan Fabinho, hafif sakatlığı bulunan Andrew Robertson ve yeni transfer Cody Gakpo maç saati netleşecek. Sol bekte Robertson yerine Kostas Tsimikas görmemiz şaşırtmaz. Sağda Trent Alexander-Arnold hazır. Stoperde "Ibrahima Konate & Virgil van Dijk" ortaklığı olacak. Fabinho yetişmezse Naby Keita çok uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer alabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Brentford bu sezon evinde oynadığı lig maçlarının sadece 1'ini kaybetti. (8 maç - 3G 4B 1M)

- Liverpool'un ligdeki son 5 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (5 maç - 17 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu! %44'lük kesim son 2 maçını kazanıp formda gözüken Liverpool'dan yana... %21'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol Xçıkacağını düşünüyor.