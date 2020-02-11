Ligde 53 puanla 5. sırada yer alan Brentford’un hedefi ilk 2 içinde yer alarak play off oynamadan Premier Lig’e yükselmek… Son dönemde özellikle iç sahada başarılı sonuçlar alan kırmızı siyahlılar Cumartesi Middlesbrough karşısında 2 kez öne geçip yakalansa da, son dakikalarda Watkins’in golüyle 3-2 kazanmayı bildiler. Nikolaos Karelis, Sergi Canos, Kamohelo Mokotjo ve Pontus Jansson sakatlıkları nedeniyle sahada yer almayacak oyuncular.

Lider West Bromwich’in 4 puan gerisinde kalan Leeds bu aralar büyük bir düşüş yaşıyor. Son 5 maçta sadece 3 puan alabildiler. Ligin ilk yarısındaki maçta tek golle Brentford karşısında galip gelmeyi başarmışlardı. Hafta sonu Nottingham Forest deplasmanında oyunun hakimi olmalarına rağmen sahadan 2-0 yenilgiyle ayrıldılar. Adam Forshaw ve Barry Douglas sakatlık sorunu süren isimler.

İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

•İki takım arasında oynanan son 13 maçın 12’si 2,5 Gol Altı sonuçlanmış.

•Brentford evinde oynadığı son 8 maçın 7’sini kazandı.

•Brentford rakibine karşı iç sahada son 3 maçı kazandı.

•Brentford son 7 iç saha maçının 6’sının ilk yarısını önde kapadı.

•Leeds’in son 8 lig maçının 6’sı 2,5 Gol Altı bitti.

•Leeds ligde son 5 maçta 4 yenilgi aldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri İngiltere Championship mücadelesinde ev sahibinin kazanacağını ön görmüşler ve bu tercihi yaklaşık %18 oranla kuponlarına eklediler. Sonrasında ise her iki takımın da gol atacağının düşünen Misli.com üyeleri %16’lık tercihle kuponlarda yer almış durumda.



