Premier Lig ekiplerinden Brentford, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'den Keane Lewis-Potter'ı kadrosuna kattı.

Brentford'dan yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki Keane Lewis-Potter'ın transferinin tamamlandığı ve genç futbolcunun 6 yıllık sözleşmeye imza attığı duyuruldu. Ayrıca Lewis-Potter'ın sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunacak.

11 Temmuz Pazartesi günü geç saatlerde sağlık kontrollerinden geçen futbolcunun kısa süre içerisinde Almanya'daki sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.

Hull City'de kulüp rekoru kırdı

Keane Lewis-Potter'ın transferinin mali detayları iki kulüp tarafından da açıklanmazken, Hull City internet sitesinden yaptığı duyuruda transferin kulüp rekoru bir bedel karşılığında tamamlandığı belirtildi.

14 yaşında Hull City akademisine katılan Keane Lewis-Potter, İngiliz ekibiyle toplamda 122 maça çıkarken, 30 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.



