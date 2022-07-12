Brentford, Hull City'den Keane Lewis-Potter'ı kadrosuna kattı
Premier Lig ekiplerinden Brentford, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'den Keane Lewis-Potter'ı kadrosuna kattı. Futbolcu yeni kulübü ile 6 yıllık sözleşme imzalarken, Hull City internet sitesinden yaptığı duyuruda transferin kulüp rekoru bir bedel karşılığında tamamlandığını belirtti.
Premier Lig ekiplerinden Brentford, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'den Keane Lewis-Potter'ı kadrosuna kattı.
Brentford'dan yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki Keane Lewis-Potter'ın transferinin tamamlandığı ve genç futbolcunun 6 yıllık sözleşmeye imza attığı duyuruldu. Ayrıca Lewis-Potter'ın sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunacak.
11 Temmuz Pazartesi günü geç saatlerde sağlık kontrollerinden geçen futbolcunun kısa süre içerisinde Almanya'daki sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.
Hull City'de kulüp rekoru kırdı
Keane Lewis-Potter'ın transferinin mali detayları iki kulüp tarafından da açıklanmazken, Hull City internet sitesinden yaptığı duyuruda transferin kulüp rekoru bir bedel karşılığında tamamlandığı belirtildi.
14 yaşında Hull City akademisine katılan Keane Lewis-Potter, İngiliz ekibiyle toplamda 122 maça çıkarken, 30 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.