Brentford - Chelsea maç sonucu: 0-1

Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Brentford'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Chelsea yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

45. dakikada Ben Chilwell'in kaydettiği gol ile kazanan Chelsea üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti. Bu sonuçla Brentford'un ise 3 maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu.

Maçın son bölümüne ise Chelsea kalecisi Edouard Mendy'nin yaptığı kurtarışlar damga vurdu. Başarılı file bekçisi kalesinde adeta devleşerek takımının puan kaybetmesine izin vermedi.

Puanını 19'a yükselten Maviler, Liverpool'un önünde liderliğini devam ettirdi.

Lukaku'nun sessizliği devam ediyor

Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea'de golcü futbolcu Romelu Lukaku, son 4 lig maçını da gol atamadan tamamladı.







