Brentford - Aston Villa maçının öne çıkan rakamları

Brentford, Aston Villa karşısında Premier Lig'de yenilmezlik serisini devam ettirmek için Community Stad'ında karşı karşıya gelecekler.

Aston Villa 22 puanla 12. sırada, Brentford 20 puanla 14. sırada yer alıyor. Ligin tamamlanmasına 18 maç kala Aston Villa, Avrupa Ligi'nde beşinci sıradaki West Ham United'ı dokuz puan farkla takip ediyor. 'Arılar', düşme potasının 9 puan dışında yer alıyor.

Aston Villa, Premier Lig'deki son maçında Chelsea'yi Villa Park'ta 3-1 mağlup etti. Brentford, Premier Lig'de evinde oynadığı son maçta Manchester City'ye 1-0 mağlup oldu.

İki ekibin Ağustos ayında Villa Park'ta oynanan son Premier Lig karşılaşması 1-1 berabere bitti.

Brentford son yedi maçında yenilmeden Aston Villa'yı geride bırakırken bu seride 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Aston Villa, Eylül 2016'dan bu yana iki taraf mücadelesinde ilk lig galibiyetini arıyor. Arılar, yenilmezlik serisi boyunca Aston Villa'ya 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Oran Analizi

Aston Villa için ilk yarıda rakiplerine 3.25 oran verildiği toplam 11 maçın %91 kısmının ilk yarısını kaybetmedi.



