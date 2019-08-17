Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, takımının geçtiğimiz hafta Wolverhampton Wanderers ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı. 23 yaşındaki stoperin savunmadaki başarılı müdahalelerine hocası Brendan Rodgers da kayıtsız kalmadı.

Kuzey İrlandalı menajer, Premier Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda Chelsea ile karşılaşacakları maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz yaz Freiburg'dan transfer ettikleri Çağlar'a övgüler yağdırırken şu ifadeleri kullandı:

"Çağlar, lige harika bir başlangıç yaptı. Burada görev yaptığım zaman diliminde onun çok iyi bir oyuncu olduğunu fark etmiştim. Geçtiğimiz sezon onun için adaptasyon dönemiydi. Önünde de Jonny Evans, Harry Maguire ve Wes Morgan gibi önemli oyuncular vardı. Ancak antrenmanlarda işine nasıl odaklandığını görebiliyordunuz. Geçtiğimiz hafta da yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendirdi ve Jonny ile birlikte sıra dışı bir performans sergiledi.

Her şeyden önce agresif ve savunma yapabilen bir futbolcudan söz ediyoruz. Kendisi, topa müdahale etmek isteyen bir oyuncu. Fakat bana kalırsa o, oyunu okuyabilen modern bir stoper. Bundan sonra yapması gerekense istikrarlı olmak ve ne kadar iyi bir genç oyuncu olduğunu göstermek."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler