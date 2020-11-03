İngiltere Premier Lig'de milli yıldızlarımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran Leicester City, deplasmanda karşılaştığı Leeds United'ı 4-1 ile geçti. Brendan Rodgers'ın takımı, sergilediği başarılı performansla dikkat çekerken Premier Lig'de lider Liverpool'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyorlar.

Brendan Rodgers, son dönemde taktiksel başarıları ile çok övülen Pep Guardiola ve Mikel Arteta'yı bu sezon mağlup ettikten sonra işin zirvesinde gösterilen isimlerden Marcelo Bielsa'nın takımına karşı da galip gelmeyi başardı. Premier Lig'de Leicester; Guardiola'nın Manchester City'sini deplasmanda 5-2, Arteta'nın Arsenal'ini deplasmanda 1-0 ve Bielsa'nın Leeds United'ını da deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Maç sonunda bu duruma yönelik bir göndermede bulunan Rodgers, "Çünkü ben Britanyalı bir menajer olduğum için şanslıyım. Bu oyunlarda işler böyle yürüyor" ifadelerini kullandı.